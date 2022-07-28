Песков считает, что отказ Египта от украинского зерна не связан с визитом Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрыв Египтом контракта на поставки зерна с Украины вряд ли связан с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Каир, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это вряд ли связано с визитом Лаврова. У нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, отношения Египта с Украиной – это дела этих двух стран.

Напомним, Египет расторг контракты по закупке 240 тысяч тонн украинской пшеницы, приобретенной в декабре 2021 года. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от своих договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco. Согласно данным агентства, египетские власти в декабре 2021 года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну, однако на фоне сложившейся ситуации на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.