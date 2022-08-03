В ВСУ сообщили о больших потерях в Песках рядом с разрушенным донецким аэропортом

ВСУ несут серьезные потери в донецких Песках Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские военные несут большие потери в районе поселка Пески, расположенного в Ясноватском районе ДНР неподалеку от разрушенного донецкого аэропорта. Об этом рассказал украинскому изданию "Страна" участник боевых действий на стороне ВСУ Сергей Гнездилов.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны", - утверждает Гнездилов, уточняя, что точно знает обстановку, так как именно там он и находится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале августа глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что силы ДНР закрепились в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки.

Кроме того, союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных перешли трассу Ясиноватая – Константиновка, развив тем самым наступление в сторону Авдеевки.