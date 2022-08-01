Войска ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Войска Донецкой народной республики перешли трассу Ясиноватая – Константиновка, развив тем самым наступление в сторону Авдеевки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволило выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, сейчас силы ДНР закрепились также в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки.

Напомним, военнослужащие Донецкой народной республики закрепились на юго-востоке поселка Пески, который находится в северном пригороде Донецке. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

С направления населенного пункта Пески украинские боевики ведут обстрелы территории ДНР. Они используют реактивные системы залпового огня «Град», минометы и ствольную артиллерию.