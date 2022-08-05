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Политика5 августа 2022 7:33

Песков сообщил о согласованном Путиным и Байденом канале обсуждения обмена заключенными

Кремль и Белый дом договорились о параметрах обсуждения обмена заключенными еще в 2021 году
Александр КИСЛОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS

В Кремле заявили о том, что формат переговоров между РФ и США по обмену заключенными был согласован президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом еще в 2021 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идёт ещё о разговоре двух президентов в Женеве», - рассказал РИА Новости официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в прошлом году российский и американский лидеры согласовали создание специального канала для переговоров по вопросу обмена заключенными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по возможному обмену осужденных в РФ американцев (баскетболистки Бриттни Грайнер и разведчика Пола Уилана) на россиянина Виктора Бута не должны проходить в рамках публичной дипломатии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, подобные консультации должны вестись в рамках специального канала, согласованного Путиным и Байденом.