Лавров ответил на угрозу Белого дома "поймать его за пуговицу"

Блинкен не пытался "поймать за пуговицу" Лаврова Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова представителя Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен может "поймать его за пуговицу". Прямой эфир брифинга по итогам визита в Камбоджу ведется МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что не видел заинтересованности Блинкена в общении с ним.

"Наверное, Кирби забыл дать ему поручение. Мы сидели с ним через одного за столом дискуссий, - уточнил Лавров. - И я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то ловить, пуговицы все на месте".

Напомним, ранее в Белом доме, комментируя возможные контакты между главами внешнеполитических ведомств США и России, заявили, что если у Блинкена найдется возможность "поймать за пуговицу" Лаврова для обсуждения ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, то он это сделает, указав на то, что вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию США.