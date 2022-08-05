Три сухогруза с украинским зерном вышли из портов и направились в Стамбул

Сухогруз Rojen доставит 13 тонн кукурузы в Британию Фото: REUTERS

Три сухогруза с украинским зерном вышли из портов Одессы и Черноморска. Как сообщает телеканал Al Jazeera, они направляются в Стамбул, где груз будет проверен представителями Совместного координационного центра.

Речь идет о судах Navistar, Rojen и Polarnet. Они везут 58 тонн кукурузы.

Планируется, что после проверки в Стамбуле Navistar доставит 33 тонны груза в ирландский порт Рингаскидди, Rojen – 13 тонн в британский Тиспорт, Polarnet – 12 тонн в турецкий Карасу.

Как писал сайт KP.RU, Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.