В ООН сообщили, что первое судно с украинским зерном может отправиться в Сомали

Первое судно с украинским зерном может отправиться в Сомали Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое судно с зерном может отправиться из портов Украины в Сомали, сообщил на брифинге заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций Мартин Гриффитс.

Он отметил, что дорога в Сомали займет шесть недель. В ООН рассчитывают, что путь туда займет шесть недель, сказал представитель организации. Отправка первого судна с зерном ожидается уже в пятницу, 29 июля.

Вместе с зерном с Украины будут экспортироваться удобрения, добавил Гриффитс.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.