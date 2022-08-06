Ургант опубликовал ироничное обращение к своим противникам в Госдуме Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий Иван Ургант предложил созданной по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» группе по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД), которая внесла его в список «агентов иностранного влияния», использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер» в качестве гимна.

"Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений", - написал он в своем Telegram-канале.

Телеведущий также предложил освободить от заседания группы «тех членов партии “Справедливая Россия — За правду”, кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

Помимо этого Ургант внес предложение переименовать группу ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества».

Тем временем с ответом Урганта парламентарии ознакомились и поспешили датб ответ. Член партии «Справедливая Россия — За правду», секретарь ГРАД Дмитрий Кузнецов сразу же обозначил - «художники не обязаны быть умными». А чтобы Урганту не было так весело, посоветовал ему отправиться на Донбасс.

Напомним, на днях состоялось первое заседание Группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры, на котором шоумена предложили внести в «черный список» и уволить с Первого канала. На это Ургант отреагировал иронично. Он опубликовал снимок с заседания ГРАД и троих участников группы назвал персонажами книг о «Гарри Поттере» - Гермионой, Роном и Гарри. Также обратился к автору сказки Джоан Роулинг.