В Госдуме ответили Ивану Урганту, высмеявшего депутатов ГРАД: «Художники не обязаны быть умными и рассудительными»

Телеведущему посоветовали поехать в ДНР и обещали не устраивать проблем из-за его ответа Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант крайне редко выходит на связь в последнее время и если теряет терпение, то когда повод очень весом. Вот и на этот раз ведущий Первого канала прервал молчание, чтобы ответить депутатам из Группы Расследования Антироссийской Деятельности (ГРАД). Шоумен отреагировал, что стал объектом обсуждения и в свойственной ему саркастической манере дал «добрые» советы «градовцам».

С ответом Урганта парламентарии ознакомились и поспешили дат ответ. Член партии «Справедливая Россия — За правду» секретарь ГРАД Дмитрий Кузнецов сразу же обозначил - «художники не обязаны быть умными». А чтобы Урганту не было так весело, посоветовал ему отправиться на Донбасс.

- С художников, в широком смысле этого слова, не может быть никакого спроса. Они не обязаны быть рассудительными, умными. Они вообще никому и ничего не должны, - сказал Кузнецов NEWS.ru.

А вот директора госкорпораций, которые выбирают таких художников, как раз должны. Ведь им платят бюджетные деньги, напомнил парламентарий.

Дмитрий Кузнецов подтвердил, что заявление Урганта останется без внимания и никаких мер к нему принимать не станут.

Пока депутаты надеются, что представитель известной фамилии изменит свою позицию.

- Когда он захочет поехать в ДНР, буду рад помочь ему организовать поездку туда и вообще поехать с ним вместе, - заключил парламентарий.

Это не первый случай, когда Ургантом интересуются в Госдуме. Ранее депутат Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов.

Парламентарий призвал Генпрокурора проверить, на какие доходы звезды покупали недвижимость в России, пишет RT.