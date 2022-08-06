Разведка армии ЛНР сообщила, что ВСУ обстреляли собственные позиции под Артемовском

Разведка армии ЛНР сообщила, что ВСУ обстреляли собственные позиций под Артемовском Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском.

"В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Марченко, в результате стрельбы уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих.

Накануне посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск. По его словам, в настоящее время на улицах города идут бои.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.