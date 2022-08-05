Посол ЛНР в России сообщил о заходе союзных сил в Артемовск Фото: Александр КОЦ

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск.

«ЧВК «Вагнер» и союзные силы зашли в Артёмовск», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на улицах города идут бои.

Ранее Мирошник заявил, что Украина может начать насильственный вывоз жителей Донбасса. Как отметил дипломат, вывоз мирного населения из зон боевых действий – процесс естественный, однако сейчас Киев пытается сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. По мнению Мирошника, украинские власти волнуют не люди, а то, что им предоставят возможность самоопределения, то есть участие в референдуме.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.