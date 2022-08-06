Сенатор Клишас заявил, что Украина небезопасна для транзита газа после изъятия активов РФ

Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал изъятие российских активов на территории Незалежной.

По словам сенатора, такой шаг украинских властей свидетельствует о том, что транзит товаров, в том числе газа, через эту страну теперь небезопасен.

"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", - написал Клишас в своем телеграм-канале в субботу, 6 августа 2022 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинское правительство утвердило указ Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране. В указе предусмотрена конфискация 903 объектов. Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 79 позиций являются корпоративным правом, а 824 позиции - имущество.