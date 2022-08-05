Правительство Украины утвердило указ о конфискации российской собственности в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского кабмина.

В указе предусмотрена конфискация 903 объектов, которые принадлежали именно российскому государству. Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 79 позиций являются корпоративным правом, а 824 позиции - имущество.

По словам главы украинского правительство, все подлежащее конфискации российское имущество делится на три категории. К первой он отнес имущество государства, ко второй - активы подсанкционных граждан и компаний, а к третьей - банковские активы.

Напомним, в конце мая этого года украинский президент подписал закон об определении процедуры конфискации активов граждан, которые поддерживаю специальную военную операцию России на Украине. Как отмечалось в указе, «процедура выявления», а также конфискации активов подсанкционных граждан, «так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины», поможет стране «быстро и эффективно» пополнять свой бюджет «за счет врагов».