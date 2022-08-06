Юрист Уткин рассказал, кто имеет право списывать деньги с банковских карт россиян

С банковских карт могут списать средства без согласия владельца Фото: REUTERS

Средства с банковских карт россиян могут быть списаны на законных основаниях в нескольких случаях. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, таким правом обладают банки, судебные пристава и налоговые органы. Случаи, при которых банк это может делать, прописаны в договоре с клиентом. Как правило, речь идет о каких-либо платных услугах, предоставляемых кредитной организацией.

Для остальных случаев необходимо судебное решение и соответствующий исполнительный лист. При наличии этих составляющих, списание средств могут произвести судебные приставы и налоговики.

Если у физического лица есть исполнительный лист на взыскание задолженности с другого человека, он также может обратиться в банк, чтобы произвести списание средств с банковской карты должника, добавил юрист.

Как ранее писал сайт KP.RU, в России все чаще используют банковские карты для оплаты. Тем не менее остаются ситуации, в которых лучше "по старинке" использовать наличные. Об этом рассказала операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.