FP: лидеры Евросоюза сбиты с толку из-за "троянского коня" Путина

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "троянским конем" президента России Владимира Путина, что сбивает с толку лидеров Евросоюза. Соответствующее мнение выразила обозреватель Foreign Policy Аманда Коукли.

"Троянский конь Путина внутри Европейского союза, - написала Коукли. - В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю".

В частности, она обратила внимание, что Орбан публично не соглашается с позицией Брюсселя по мигрантам и сексуальным меньшинствам, а также создает препятствия для принятия очередных антироссийских санкций.

В частности, журналист привела отказ Венгрии одобрить инициативу Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15% и связанную с позицией Будапешта задержку шестого пакета санкций против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Орбан заявил, что в конституции Венгрии прописана возможность брака только между мужчиной и женщиной, зачитав этот отрывок из главного закона республики, после чего в зале также раздались овации. Кроме того, политик отметил и возможные последствия своей речи.

"Я уже вижу завтрашние заголовки. Крайне правый европейский расист и антисемит, "троянский конь" Путина выступает с речью на конференции консерваторов", - пошутил Орбан.

Напомним, Виктор Орбан выразил мнение, что мир на Украине без переговоров между РФ и США не наступит никогда. Венгерский премьер отметил, что только "сильные лидеры способны достичь мира".