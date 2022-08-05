Премьер Венгрии назвал себя "троянским конем Путина" Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал аплодисменты в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в американском Далласе, штат Техас, говоря о различных гендерах.

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса», - заявил глава венгерского правительства, после чего в зале зазвучали аплодисменты и овации.

Орбан заявил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей, указав также, что в конституции Венгрии прописана возможность брака только между мужчиной и женщиной, зачитав этот отрывок из главного закона республики, после чего в зале также раздались овации. Кроме того, премьер-министр отметил и возможные последствия своей речи.

«Я уже вижу завтрашние заголовки. Крайне правый европейский расист и антисемит, "троянский конь" Путина выступает с речью на конференции консерваторов», - пошутил Орбан.

Однако, по его словам, те, кто считает его расистом или антисемитом, «просто идиоты».