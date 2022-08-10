Мэр Мадрида сообщил пранкерам о готовности выслать украинских беженцев воевать на родину

Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинских беженцев воевать Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени градоначальника Киева Виталия Кличко, сообщил о готовности испанской столицы при необходимости депортировать приехавших с Украины мужчин на родину для участия в боевых действиях.

«Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину», - сказал градоначальник, отвечая на просьбу «Кличко».

Мартинес-Альмейда также прокомментировал возможность конфискации недвижимости российских граждан в Мадриде, отметив, что на данный момент город выполнил все резолюции Европейского союза, а больше собственности россиян в Мадриде не установлено.

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус, представившись Кличко, позвонили мэру Будапешта Гергею Карачонь, который заявил, что «режиму» премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго». Позже Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены Михаэля Людвига передать украинцам недвижимость россиян.