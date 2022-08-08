Мэр Будапешта сообщил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Будапешта Гергей Карачонь в ходе телефонного разговора с пранкерами Вована и Лексуса заявил, что власти республики «не на той стороне» по вопросу антироссийских санкционных ограничений, а «режиму» премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», - заявил градоначальник пранкерам, которые представились мэром Киева Виталием Кличко.

Карачонь также заявил, что Орбан находится в изоляции. «Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан все больше и больше находится в изоляции», - заявил глава венгерской столицы, отметив, что премьер республики уже «не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были скорее всего уже только в прошлом, исключительно из-за российской агрессии».

Градоначальник также указал на «сложность экономической ситуации». «Не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», - добавил он.