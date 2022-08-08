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В мире8 августа 2022 10:26

Мэр Будапешта сообщил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Градоначальник заявил, что власти республики «не на той стороне» по вопросу антироссийских санкций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Будапешта Гергей Карачонь в ходе телефонного разговора с пранкерами Вована и Лексуса заявил, что власти республики «не на той стороне» по вопросу антироссийских санкционных ограничений, а «режиму» премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», - заявил градоначальник пранкерам, которые представились мэром Киева Виталием Кличко.

Карачонь также заявил, что Орбан находится в изоляции. «Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан все больше и больше находится в изоляции», - заявил глава венгерской столицы, отметив, что премьер республики уже «не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были скорее всего уже только в прошлом, исключительно из-за российской агрессии».

Градоначальник также указал на «сложность экономической ситуации». «Не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», - добавил он.