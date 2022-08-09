Пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены передать украинцам недвижимость россиян Фото: Wikimapia.org

Пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу, представившись градоначальником Киева Виталием Кличко, и попросив политика передать украинцам недвижимость россиян.

Мер Вены заявил, что в австрийской столице проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. «Да, это богатые люди, но их не так много в Вене», - заявил он.

В ответ пранкеры от имени Кличко предложили отобрать у россиян недвижимость и передать украинцам. «Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза, и решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия», - отметил мэр Вены.

Кроме того, Людвиг отказался проводить в городе фестиваль имени Степана Бандеры, указав на то, что накануне в городе проходила выставка австрийских и украинских художников, а также напомнив, что на здании ратуши висит украинский флаг. В конце разговора градоначальник согласился в знак поддержки Киева взять поднять флаг Украины.

Напомним, накануне пранкеры Вован и Лексус, представившись Кличко, мэру Будапешта Гергею Карачонь, который в ходе телефонного разговора заявил, что «режиму» премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».