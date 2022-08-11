Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке Фото: Shutterstock

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке.

По его словам, о выигрышном положении Москвы свидетельствуют объемы добычи нефти в стране. В прошлом месяце они почти вернулись к уровню начала года и составили почти 10,8 миллиона баррелей в день.

Еще одним способом является стоимость российской нефти. В начале РФ продавала нефть с большими скидками, но в последние недели ситуация изменилась.По мнению обозревателя, это указывает на то, что на данный момент энергетические санкции не работают.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его словам, кардинально изменить ситуацию не удастся и это может подорвать промышленность на Западе - эти процессы теперь будут ускоряться.

Сайт KP.RU ранее писал, что засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Так, французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран.