Последствия от засухи для экономики Европы будут катастрофическими Фото: Shutterstock

ЧП тысячелетия

В Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.

От жары высыхают реки, водохранилища, озера и пруды. Из-за значительно понизившегося уровня воды в судоходных реках водный транспорт резко сократил объем перевозок. На месте многих рек и водоемов остались пересохший ил и камни. Исток Темзы в Великобритании сместился на восемь километров вниз по течению. Река Рейн - центральная магистраль европейских водных путей, - как ожидают специалисты, через несколько дней может стать непроходимой для судов. Есть опасность, что та же участь может постигнуть и другую важную транспортную артерию ЕС - Дунай.

Во Франции рекордная жара может уничтожить урожай подсолнечника и фруктов, под угрозой виноградники. Фермерам нечем поливать выжженные зноем поля. Власти в разных европейских странах вводят жесткие ограничения на потребление воды: никаких шлангов для полива огородов, мыть машины запрещено, о бассейнах - забыть…

Энергетическая жажда

Засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре.

Французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран. Если совсем обмелеет Рейн, то будут заблокированы поставки по реке угля, который сегодня крайне важен для немецких ТЭЦ.

Не менее угрожающие последствия грозят Европе и в продовольственной сфере - из-за климатического бедствия все планы на урожай рухнули, а цены на продукты питания уже взлетели. При этом из-за засухи, случившейся в Европе всего два года назад, сельское хозяйство стран ЕС уже понесло огромные потери. Но нынешняя засуха - гораздо сильнее, значит, и последствия будут более тяжелыми.

Засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Фото: Shutterstock

«Больному нужно поменьше капризничать и побольше лечиться»

Все это значительно усугубляет негативные ожидания по поводу ближайшего будущего экономики Евросоюза. Ее рецессия уже не кажется «выдумкой пропагандистов Кремля». Еврокомиссия лихорадочно ищет пути смягчения последствий жесточайшей засухи, которая наложились на энергокризис и другие неблагоприятные последствия от введения антироссийских санкций. Наверняка и водные ресурсы, как углеводороды, станут для стран ЕС еще одним «полем боя», где все дружно призывают к солидарности, но при этом каждый тащит одеяло на себя.

В феврале научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян дал kp.ru большое интервью по поводу мегазасухи, случившейся в США, как утверждают американские ученые, впервые за 1200 лет. Вот что он ответил на вопросы kp.ru по поводу нынешней супер-засухи, постигшей Европу.

- К каким последствиям может привести постигшая Европу засуха и правда ли что для климата Европы теперь — это новая норма?

- Рано или поздно это станет наверняка нормой. Вот когда именно - в 2030-м, в 2050-м, а может даже в 2080-м - этого никто сказать не может. Но, несомненно, что потепление климата, которое наблюдается - 1,5 процента прироста общей глобальной температуры - совершенно неизбежно к концу нынешнего века. При таком приросте температуры то, что происходит в Европе сейчас, будет случаться, может, не каждый год, но через один, или по крайней мере раз в три года обязательно. Европе надо, конечно, готовиться к тому, что такие засухи будут регулярными.

- Вы считаете, что самый ценный ресурс в XXI веке - это вода, прежде всего питьевая. Но опять выходит, что больше всего этого ресурса - у России. Значит, и влияния этого фактора на наши отношения с Европой не избежать?

- Если уж говорить про политику, то такое бедствие, как нынешняя засуха, для Европы означает, что нужно быть более мирно настроенным по отношению к тем, кто ей по каким-либо причинам не нравится, но при этом может быть для нее поставщиком того же самого продовольствия. Безусловно, больному человеку нужно меньше капризничать и думать о том, как лечиться. А в лечении в ситуации, когда засуха становится нормой, есть два направления: во-первых, адаптировать свое собственное сельское хозяйство к этому новому режиму, а во-вторых, конечно, искать внешние источники продуктов и при этом надо быть поаккуратнее и посговорчивее с их возможным поставщиком.