В "Роснефти" предупредили, что замещение нефти из России спровоцирует рост цен на топливо в ФРГ Фото: REUTERS

Попытка заместить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК Raffinerie GmbH в городе Шведт в Германии может спровоцировать рост цен на топливо в ФРГ. Об этом журналистам сообщили в "Роснефти", которая является крупнейшим акционером завода.

В "Роснефти" отметили, что из-за ситуации вокруг поставок нефти в Европу акционеры завода рассматривают иные варианты по использованию при переработке топлива отличных от российского Urals сортов нефти.

- Для этого прорабатываются возможности по диверсификации маршрутов поставок сырья на завод и смешению различных сортов нефти. В рамках данного процесса в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК, - объяснили в компании.

Ранее сообщалось, что в мае средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals выросла на 70% по отношению к апрелю. Такие данные привело Министерство финансов России. Стоимость основного товара российского экспорта составила 31,03 доллара за баррель. Однако средняя цена нефти этой марки все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года, когда черное золото продавали за 70,93 доллара за баррель.