2020-06-01T21:35:52+03:00
Экономика

Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%

Стоимость основного товара российского экспорта составила 31,03 доллара за баррель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%Фото: REUTERS
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В мае средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals выросла на 70 процентов по отношению к апрелю. Такие данные привело Министерство финансов России.

Стоимость основного товара российского экспорта составила 31,03 доллара за баррель. Однако средняя цена нефти этой марки все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года, когда черное золото продавали за 70,93 доллара за баррель.

Серьезный обвал произошел в апреле, когда страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку на сокращение добычи нефти. В тот месяц смесь Urals подешевела почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оценивалась в 18,22 доллара за баррель.

Напомним, что в апреле майские фьючерсы нефти марки WTI побили антирекорд и ушли в минус - до «минус 37 долларов», но вскоре начала расти. Особенно рост стал заметен после вступления в силу сделки ОПЕК+, которая предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Накануне, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть в мае по сравнению с апрелем восстановился примерно на 20%. В ведомстве рассчитывают, что рынок сбалансируется в июне – июле

ИСТОЧНИК KP.RU

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