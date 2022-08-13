Финский ресторан опроверг информацию о введение отдельной платы для русских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хельсинки ресторан "Napule Pizzeria Napoletana" опроверг информацию о том, что в заведении начали взимать отдельную плату с русских.

- В сети циркулирует поддельное изображение, на котором с покупателя сняли пять евро, из-за того, что он русский. Этот чек не от нашего заведения ... мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но нам не удалось это сделать ... В связи с этим (инцидентом) мы обращаемся с заявлением в полицию, - сказано в заявлении ресторана в соцсетях.

Напомним, до этого в интернете появились сообщения, якобы финский ресторан начал взимать отдельную плату с русских. В счете, который выложили в сети, было видно, что кроме помимо двух пицц, в чеке была указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой".

Ранее сайт KP.RU писал, что в российскок МИД опубликовало доклад о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом. В ведомстве сообщили, что нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью.