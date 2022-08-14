Экономист Завьялов предупредил россиян о сезонном росте цен на продукты

Осенью в России подорожает колбаса, прогнозирует эксперт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиян ждет сезонный рост цен на некоторые продукты, в частности, молочной продукции, яиц и колбасы. Соответствующий прогноз озвучил агентству "Прайм" заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

По словам экономиста, также осенью традиционно увеличивается стоимость мяса птицы и фруктов. Последние сейчас можно купить по лучшей цене, так как в августе их стоимость, как правило, уменьшается.

Остальные продукты, в том числе хлеб, постепенно дорожают в течение года, и особенно резкого скачка цен на них осенью ждать не следует, уточнил Запаьялов. Эксперт уточнил, что на рост стоимости, в первую очередь, влияют увеличение расходов на логистику, газ, электроэнергию и оплату труда.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным Росстата, с начала года инфляция в нашей стране составила 11%. Если взять данные за прошедшие 12 месяцев, рост цен чуть выше — 15%. При этом особняком в общей картине инфляции стоит бензин. Если посмотреть динамику с начала года, то он подорожал всего на 0,31%. А за год — на 3,8%.

Напомним, первый заместитель председателя правительства страны Андрей Белоусов спрогнозировал, что рост потребления в России начнется уже в этом году и продолжится в 2023-м. По словам Белоусова, пик падения инвестиций в основной капитал придется на первую половину следующего года.