В России инфляция 15%, а бензин не дорожает: почему так происходит и что будет дальше с ценами на топливо

Особняком в общей картине инфляции стоит бензин - он не дорожает. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Росстата, с начала года инфляция в нашей стране составила 11%. Если взять данные за прошедшие 12 месяцев, рост цен чуть выше — 15%. При этом особняком в общей картине инфляции стоит бензин. Если посмотреть динамику с начала года, то он подорожал всего на 0 целых 31 сотую процента. А за год — на 3,8%. Почему так произошло? И что будет дальше?

ИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ценники на заправках с прошлого года почти не поменялись. Все те же плюс/минус 50 рублей за литр горючего. Причина такой стабильности проста - западные страны ввели ограничения на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Но взять и резко остановить добычу невозможно. Поэтому невостребованные объемы «черного золота» пошли на внутренний рынок. И это привело к падению цен на все виды топлива… на оптовом рынке.

С февраля по май биржевая стоимость бензина и дизеля упала примерно на четверть. Рост начался только летом, когда повысился спрос на топливо. Но даже сейчас оптовые цены ниже, чем были в начале этого года. Правда, на розничной стоимости бензина это никак не отражается.

- Компании, которые продают нефть, имеют сети АЗС, но они в основном работают либо в ноль, либо в небольшой плюс. В нынешних условиях у них стала появляться прибыль. Но они не стремятся понижать цены, потому что понимают: это время может быстро пройти, и тогда снова придется работать в ноль, - считает Владимир Демидов, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕМПФЕРЕ

Есть и другая причина такого вялого поведения розничных цен. Вот уже несколько лет в нашей стране действует так называемый «демпфирующий механизм». Он сглаживает колебания стоимости бензина в рознице. Раньше было так. Когда цены на нефть в мире росли, топливо внутри страны тоже начинало дорожать. Экспортерам было выгоднее отправлять побольше «черного золота» за границу. В России из-за этого возникал дефицит. А где дефицит, там и более высокие цены.

Чтобы такого больше не повторялось, в Минфине и придумали демпфер. Это налоговый барьер, который не дает ценам в рознице слишком высоко подниматься. Чем выше цены на нефть, тем больше субсидий получают нефтяные компании. Поэтому им становится без разницы, куда поставлять продукцию: на внутренний или на внешний рынок. И цены на бензин остаются более-менее стабильными.

- В теории небольшое падение цен в рознице возможно, но не больше, чем на 1 - 3%, - резюмирует Владимир Демидов.

В общем, ждать резкого снижения цен на бензин не приходится. Но и расти они вряд ли будут. К этому предпосылок точно нет. И это хорошая новость. Если посмотреть на то, что происходит в других странах, в России стоимость бензина можно сказать, что стоит на месте (подробнее — см. «Только цифры»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как подорожал 95-й бензин в разных странах мира

Россия +3,8%

Греция +23%

Финляндия +26%

Великобритания +39%

P.S. Средняя цена за литр 95-го в Европе сейчас - два евро. Это примерно 125 рублей.

По данным Autotraveler.ru.

СОВЕТЫ «КП»

Семь способов сэкономить горючее

Правда, если сравнивать стоимость бензина в разных странах, важно учитывать другой фактор - реальные доходы населения. Они у нас в разы ниже, чем в той же Финляндии или Великобритании. А значит, разумная экономия на топливе не помешает и нам. В первую очередь, стоит пользоваться программами лояльности крупных сетей АЗС. Это дает скидку в 1 - 3% от стоимости бензина. Кроме того, можно использовать рекомендации опытных водителей. Они позволяют уменьшить потребление топлива на 10 - 20%. Вот какие привычки можно практиковать за рулем для экономии бензина:

- Плавный разгон. Без резких ускорений. Чем ниже обороты двигателя, тем меньше он потребляет бензина;

- Езда на средней скорости. По замерам самый экономичный режим — это примерно 70 - 90 километров в час. При такой скорости количество потраченного топлива на километр пути наиболее оптимальное;

- Торможение двигателем. Заранее отпускаем педаль газа при приближении к затору или красному сигналу светофора. То есть, тормозим по возможности двигателем, а не педалью тормоза;

- Отдых на светофорах. Глушите двигатель, если видите, что стоять на светофоре или ж/д переезде нужно больше минуты;

- Аэродинамика. По возможности не открываем окна, особенно при езде по трассе. Лишнее сопротивление увеличивает потребление топлива;

- Нормальное давление в шинах. Следим за этими показателями. Если шины хорошо накачаны, уменьшается их трение с дорогой;

- Пустой багажник. Проведите ревизию того, что лежит у вас в машине. Лишний груз — это лишнее усилие, которое должен приложить двигатель.