JP Morgan и Bank of America возобновляют торговлю российскими облигациями

Ряд американских банков возобновил торговлю российскими облигациями. Фото: REUTERS

Ряд американский банков начал предлагать помощь в осуществлении сделок с российскими облигациями после соответствующего разъяснения Минфина США. Об этом в понедельник 15 августа пишет Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере и ряд документов.

Сообщается, что речь идет как о государственных, так и о корпоративных российских облигациях.

«Некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще ряд банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах», - пишет агентство.

Среди банков, которые возобновили операции с российскими облигациями, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Как пишет агентство, объем российских суверенных облигаций, находящихся в обращении до 24 февраля, составлял около $40 млрд.

Сообщается, что 22 июля Министерство финансов США опубликовало разъяснения, согласно которым банки могут предлагать помощь в осуществлении сделок с облигациями РФ для того, чтобы помочь держателям из США «избавиться от активов».

