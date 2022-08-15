Итоги санкций: в России стало больше импортных товаров. Как так получается

Будете смеяться: доля импорта у оптовиков, которые торгуют едой и ширпотребом, сейчас выше, чем была до санкций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будете смеяться: доля импорта у оптовиков, которые торгуют едой и ширпотребом, сейчас выше, чем была до санкций. Во всяком случае, в таких категориях как еда, одежда и обувь, электроника. Это выводы из исследования (есть в распоряжении «КП») аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Данные российской таможенной статистики по импорту и экспорту сейчас закрыты (в том числе, чтобы не давать лишней пищи для размышлений западным товарищам, разрабатывающим санкции). Но есть отчеты, которые наши торговые организации посылают в Росстат. Их-то аналитики и проанализировали. Таким образом и выяснили: доля импортных продуктов и потребтоваров, после падения по весне, во втором квартале 2022 года вновь выросла. Причем до параметров, превышающих средние по прошлому году. Например, доля импорта в продажах продуктов и напитков в конце 2021 года составляла 17% (в рублевом измерении), а во втором квартале 2022 года - почти 20% (см. «Только цифры»). Многих беспокоило, как мы будем жить без импорта компьютеров и смартфонов. Так вот, импорт в товарообороте информационного и коммуникационного оборудования (компьютеры со всем, что к ним прилагается, смартфоны и прочие гаджеты, электронные комплектующие) в 2021 году оценивался в среднем по году в 69%. По итогам нынешнего второго квартала — 79%.

Что за чудеса такие?

-Ближе к лету потребительский импорт в физическом выражении начал понемногу восстанавливаться: импортеры переключаются на страны СНГ, «дружественные» государства ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Китай, а также налаживают параллельный импорт, - объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Безусловно, ввоз в страну товаров без согласия правообладателя будет дороже, однако это позволит сохранить на рынке предложение привычных западных брендов. Но здесь важно подчеркнуть, что мы говорим о постепенном улучшении ситуации с импортом именно потребительских товаров. Заметного восстановления импорта оборудования и комплектующих, от которых зависит процесс импортозамещения и структурной перестройки экономики, пока что не наблюдается.

Торговля же «потребиловкой» потихоньку восстанавливается и с Европой. Об этом свидетельствуют уже данные Eurostat. Так, экспорт лекарств из Евросоюза в Россию в июне 2022 в евровом выражении превысил объем июня 2021 года на 31,5%. Заметим, что курс тогда был в районе 86 рублей за 1 евро, а в нынешнем июне — вокруг 60 рублей. Но все же... Почти на 40% больше (этот июнь к июню прошлому и если опять же считать в евро) к нам завезли европейской косметики и парфюмерии. Включая всевозможные средства ухода за кожей, которые в марте россиянки в панике разбирали вместе с сахаром и гречкой.

Пошли, если верить Eurostat, и поставки из Европы некоторых видов «мирного» промышленного оборудования. Это, например, насосы, центрифуги, сельхозтехника, оборудование для общепита, лифты и т. п.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля импорта в оптовой торговле (рубли)

2 кв. 2021 4 кв. 2021* 2 кв. 2022

Продовольствие 11,8% 16,9% 19,8%

Одежда и обувь 47,8% 41,8% 45,6%

Электроника 71,2% 70,4% 79,0%

*последний полностью досанкционный

(Данные FinExpertiza)