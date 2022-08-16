Макрон обсудил с Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

“Президент республики выразил поддержку предложению гендиректора МАГАТЭ по скорейшей отправке миссии на место (Запорожскую АЭС - прим. ред.), и президенты двух государств обсудили условия такой миссии", - отмечается в коммюнике.

Макрон сегодня, 16 августа, провел телефонную беседу с Зеленским. По данным французских изданий, разговор шел в течение 1 часа 20 минут. Как сообщили в Елисейском дворце, основной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС отбита от нападения диверсантов. Украинская диверсионная группа успела лишь совершить поджог учебно-тренировочного корпуса, который находится по соседству с территорией атомной станции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.