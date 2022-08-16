Военная спецоперация на Украине 16 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник 15 августа провели телефонные переговоры. Сообщается, что Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.

В Донбассе огласили обвинения в отношении пяти иностранных наемников, среди которых граждане Хорватии, Швеции и три подданных Великобритании, которых будет судить Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия шаг за шагом освобождает земли Донбасса в ходе специальной военной операции. Как отметил российский лидер, в ходе специальной военной операции "наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в ДНР и ЛНР".