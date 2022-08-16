Минобороны России сообщило, что боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах

Михаил Мизинцев

В Полтавской области боевики нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) обустроили казарму в медцентре, сообщил сегодня, 16 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов"*, оборудован склад боеприпасов, при этом медперсонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", - уточнил Мизинцев.

Также он рассказал, что в ДНР в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены вооруженные формирования ВСУ, на прилегающей территории размещается бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не осуществлялась.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.

*Террористическая организация, запрещенная в России