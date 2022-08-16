Медведев заявил, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обороноспособность России обеспечена на высоком уровне, отметил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после посещения форума "Армия-2022".

"Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют уверенно говорить о том, что обороноспособность России обеспечена на высоком уровне", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2022 года можно прочитать здесь.