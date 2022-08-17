Variety: десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Variety.

"Проект захватит сердца — и другие части тела — фанатов новыми твистами и ловушкой", — заявили на студии Lionsgate.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что режиссером станет Кевин Гротерт, который занимался постановкой "Пилы 6".

Как писал ранее сайт KP.RU, французский кинопродюсер Вассим Беджи получил права на экранизацию романов о Фантомасе и теперь планирует выпустить новый фильм и сериал по франшизе. Беджи отметил, что Фантомас был одним из первых суперзлодеев, который появился в сериале и в радиоспектаклях, и что этот персонаж был источником вдохновения для многих творческих людей, включая поэта Гийома Аполлинера. Права на адаптацию франшизы приобрела также компания SND. О том, когда именно выйдут шоу и фильм, не уточняется.