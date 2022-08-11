Во Франции снимут новый фильм и сериал о Фантомасе Фото: кадр из фильма

Французский кинопродюсер Вассим Беджи получил права на экранизацию романов о Фантомасе и теперь планирует выпустить новый фильм и сериал по франшизе. Об этом в четверг, 11 августа 2022 года, сообщил The Variety.

Беджи отметил, что Фантомас был одним из первых суперзлодеев, который появился в сериале и в радиоспектаклях, и что этот персонаж был источником вдохновения для многих творческих людей, включая поэта Гийома Аполлинера.

Права на адаптацию франшизы приобрела также компания SND. О том, когда именно выйдут шоу и фильм, не уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, сама возможность существования злодея, которого власти не могут поймать, вызвала фурор в стране, где от властей нельзя было скрыть ничего. После выхода картины на отечественные экраны все стены Советского Союза от Калининграда до Владивостока были исписаны «Фантомасом».

Порой славу Фантомаса использовали и реальные преступники. Одна из самых знаменитых банд, действовавших в СССР, называлась «Фантомасы». Братья Толстопятовы с сообщниками, надевавшие при ограблениях на голову чулки, пять лет терроризировали Ростов-на-Дону, оставаясь при этом неуловимыми, как и французский злодей.