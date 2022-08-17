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В мире17 августа 2022 1:14

Spectator: к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики из-за конфликта на Украине

Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Spectator: к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики из-за конфликта на Украине

Spectator: к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики из-за конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский писатель Йозеф Буска выразил мнение, что в власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине.

"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", - написал он в своей статье для Spectator.

Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе.

Ранее глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский заявил, что на сегодняшний день между странами-членами Североатлантического альянса и Европейского союза растет раскол из-за украинского кризиса. Как заявляет политолог, противоречия между западными странами по вопросу Украины продолжат нарастать. Шелиговский считает, что желанию Вашингтона продолжать поддерживать Киев в военных действиях начнут противостоять крупные европейские страны.