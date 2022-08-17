Spectator: к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики из-за конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский писатель Йозеф Буска выразил мнение, что в власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине.

"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", - написал он в своей статье для Spectator.

Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе.

Ранее глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский заявил, что на сегодняшний день между странами-членами Североатлантического альянса и Европейского союза растет раскол из-за украинского кризиса. Как заявляет политолог, противоречия между западными странами по вопросу Украины продолжат нарастать. Шелиговский считает, что желанию Вашингтона продолжать поддерживать Киев в военных действиях начнут противостоять крупные европейские страны.