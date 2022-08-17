Nikkei: Россия направила уведомление ряду японских компаний о переводе проекта «Сахалина-2» новому оператору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Никкэй".

В частности, речь идет о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с "Сахалина-2".

Представители первой из них сообщили изданию о получении соответствующего уведомления от России. В свою очередь, Saibu Gas Co сообщила газете "Никкэй", что ей направили официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО.

Согласно тексту указа иностранные участники проекта имеют шанс получить в новом операторе проекта доли, аналогичные их участию в "Сахалине – 2". Если же это не сложится, то их доли будут проданы новым участникам проекта, а вырученные средства от продажи будут зачислены на специальные счета акционеров нынешнего проекта. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru