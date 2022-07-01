Япония встала перед выбором: или газ, или антироссийские санкции

Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта "Сахалин-2". Фото: Александр Семенов/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта "Сахалин – 2" вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО.

Напомним, контракт по "Сахалину – 2" был подписан еще 22 июня 1994 года, это было Соглашение о разделе продукции, которое всячески тогда лоббировала партия "Яблоко", агитируя за этот, по их мнению, "передовой" зарубежный опыт. Сейчас в проекте участвуют российский "Газпром" (50% + 1 акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Британско-голландская компания в конце февраля заявила о выходе из проекта, японцы сказали, что на такой шаг не пойдут никогда. Но теперь придется. Как прописано в указе Путина, смена оператора происходит в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. И, зная, всегда тщательную подготовку команды Путина к подобного рода решениям, можно не сомневаться, что все нарушения подобного рода уже тщательно зафиксированы и документально подтверждены.

При этом, в отличие от поведения стран Запада, которые просто наложили арест на имущество и средства России по юридически не выверенным основаниям и, можно сказать, совершили настоящий грабеж (даже не кражу, поскольку кража есть тайное хищение чужого имущества), Россия оставляет перед иностранными компаниями выбор, что им делать дальше.

Согласно тексту указа иностранные участники проекта имеют шанс получить в новом операторе проекта доли, аналогичные их участию в "Сахалине – 2". Если же это не сложится, то их доли будут проданы новым участникам проекта, а вырученные средства от продажи будут зачислены на специальные счета акционеров нынешнего проекта. При этом, будет создана специальная комиссия, которая оценит объем и степень ущерба, нанесенного их деятельностью и допущенными ими нарушениями. И вывести деньги иностранная компания-инвестор сможет только тогда. когда с этого спецсчета будет произведена компенсация ущерба. Остаток средств после этого компания сможет забрать себе и распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Жестко? Да. Но все совершенно точно по закону. В этом, кстати, главная сила Путина, что он всегда использует закон и никогда не нарушает его букву. В отличие от хотелок Запада, лидерам которого плевать на юридические нормы, препятствующие их удовлетворению.

Можно отметить, что решение президента в этой ситуации совершенно точно выверено. С одной стороны, к Соглашению о разделе продукции было уже давно очень много вопросов. С другой – момент для изменения условий работы по проекту очень подходящий, страны Запада и присоединившаяся к ним Япония буквально заходятся в антироссийской истерии, соревнуясь между собой в скорости принятия санкций против России. С третьей – налицо заявленный тренд Запада об уходе их компаний из России. А с четвертой – реальные результаты такого ухода говорят о новом обломе Запада.

Так, например, по последним данным из компаний происхождением из стран - наиболее активных участников введения санкций против России среди немецких компаний, работающих на российском рынке ушли из нашей страны лишь 4% таких юридических лиц. 96% либо не планирует никаких изменений, либо, максимум, решили отказаться от новых проектов. Среди итальянских фирм приняли решение об уходе лишь 5%. А их японских всего 3%. О том, что они оставляют Россию, объявили 3 компании из Японии - автоконцерны Toyota, Nissan и сеть магазинов Uniqlo, а производитель шин Bridgestone приостановил свою деятельность и поставки. Тем временем 164 фирмы решили остаться. Участники "Сахалина – 2" и Японии готовы работать и дальше.

Даже среди закоперщиков санкций и главных русофобов на Западе ситуация не так однозначна – вышли из России или объявили о таком шаге 48% британских, около 33% канадских и почти 29% американских компаний. При этом, некоторые из крупных фирм объявили, что рассматривают возвращения, когда ситуация стабилизируется.

И такой сценарий вполне реализуем. Но при одном условии – если на их активы в России не найдутся других охотников, которые захотят занять освободившиеся ниши. Там, говорят, в очередь уже выстроились китайские компании. Многие из них пока и не всемирно известны, на китайском переполненном и сверхконкурентном рынке им развернуться не так и просто, но в нашем рынке они видят хороший шанс для количественного и качественного рывка.

И для тех же японских Mitsui и Mitsubishi не просто оставить свою Японию без 9% СПГ, но и еще отдать этот газ тем же китайцам (особенно – китайцам) – это уму непостижимо и самурайской чести совершенно непоправимый урон.