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В мире17 августа 2022 15:58

В Литве прошли обучение украинские военные

Новые обучения состоятся в октябре 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Литве прошли обучение украинские военные

В Литве прошли обучение украинские военные

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятьдесят украинских военных специалистов окончили обучение в Литве. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал министр обороны республики Арвидас Анушаускас, отметив, что еще 150 украинских военнослужащих пройдут обучение в стране в октябре этого года.

«Полсотни украинских военных специалистов закончили обучение в Литве в течение последних месяцев, еще около 150 будут проходить обучение в октябре», - заявил литовский министр, отметив, что данные цифры «не включают поддержку, которую наши инструкторы оказывают Великобритании в программах обучения на военных базах».

Незадолго до этого глава военного ведомства Литвы сообщил о планах республики в августе этого года начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению иностранного оружия.

Напомнив, накануне министр обороны Украины Алексей Резников рассказал подробности договора Киев и Вашингтона, который подразумевает, что украинская сторона не будет использовать поставленное западное оружие по объектам на российской территории, однако ограничение не будет распространяться на Крым и Донбасс.