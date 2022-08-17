Украина договорилась с США не использовать поставленное оружие для ударов по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев договорился с Вашингтоном, что украинская сторона не будет использовать поставленное ей западное оружие по объектам на российской территории, однако данное ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс, а также другие неподконтрольные Киеву территориям. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет», - заявил глава украинского военного ведомства.

Резников также заявил, что любое оружие имеет расстояние поражения, в связи этим, по его словам, в зависимости от локации, с которой собираются наносить удар, можно говорить о достижении тех или иных целей.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон собирается поставлять Киеву военное оборудование для защиты «сколько потребуется»,