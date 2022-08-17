Власти Смоленской области объяснили рассылку повесток уволенным в запас плановой тренировкой

В Смоленске объяснили рассылку повесток в военкомат находящимся в запасе гражданам плановой проверкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассылка повесток о необходимости явиться в военкомат жителям Смоленской области, находящимся на воинском учете в запасе ВС РФ, не связана со специальной военной операцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Смоленской области.

Сообщается, что военкомат Смоленской области проводит регулярную плановую процедуру с контрольным оповещением граждан.

«Это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема», - рассказали в пресс-службе.

В областном военном комиссариате рассказали, что «тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований». В ходе проверки будут также уточнены временные показатели работы штабов и участков, добавили в военкомате.

Тем временем комадующий украинского оперативного командования Ковальчук заявил о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек.

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