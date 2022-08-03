Киев готов мобилизовать еще полмиллиона человек

Украина заявила о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек. Фото: REUTERS

Украина готова мобилизовать еще полмиллиона человек. Об этом в среду 3 августа заявил командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

По словам Ковальчука, украинская армия достаточно обеспечена людскими ресурсами.

«В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин», - сказал представитель украинского военного ведомства в интервью изданию «Фокус».

Ковальчук заявил, что украинская армия нуждается в еще большем количестве западного тяжелого вооружения, подчеркнув, что войска еще не потеряли «ни одной системы HIMARS».

В случае необходимости украинские власти имеют возможность мобилизовать еще 500 000 человек, отметил Андрей Ковальчук.

«Мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Киев хочет вернуть беженцев для мобилизации в армию несмотря на то, что, по официальным данным, на Украине хватает военных и сотрудников силовых ведомств.

Тем временем мобилизация на Украине приняла истерический характер «охоты» на призывников, а президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ в сутки теряют до 100 бойцов безвозвратными потерями.

Политолог Яков Кедми назвал реальные цели массовой мобилизации на Украине.