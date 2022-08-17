Apple 7 сентября представит новый iPhone 14

Apple представит iPhone 14 в сентябре. Фото: REUTERS

Корпорация Apple планирует представить новый IPhone 14. Презентация пройдет 7 сентября, а продажи начнутся 16 сентября. Об этом в среду 17 августа сообщает агентство Bloomberg.

Источник агентства допустил, что одновременно может пройти презентация новых моделей умных часов, iPad и компьютеров Mac.

О новой линии iPhone известно, что размер экрана базовой модели будет 6,7 дюйма. Также сообщается, что будут улучшены возможности камеры, а в модели Pro также появится новый, более быстрый процессор.

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Напомним, в марте 2022 года компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. Теперь на сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и другие товары.