Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России Фото: REUTERS

Американская компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечается, что доставка товаров невозможна в данный регион.

В данный момент на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона не считают свои санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и смягчить их в зависимости от изменения ситуации на Украине, объяснил Прайс.

Накануне Европейский союз объявлял о введение новых антироссийских санкций из-за решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР и начале военной спецоперации.