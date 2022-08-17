Три украинские части обстреляли друг друга в боях под Северодонецком

Канадский наемник рассказал, как три подразделения ВСУ обстреляли друг друга из-за плохой координации. Фото: REUTERS

Командиры украинских вооруженных сил безрассудны, не поддерживают друг друга и часто зря подвергают риску своих подчиненных. Об этом рассказал в интервью канадскому изданию National Post вернувшийся из Украины наемник по имени Пол.

Издание сообщает, что Пол ветеран Французского иностранного легиона. Наемник, проанализировав свой прошлый опыт, заявил, что конфликт на Украине не похож ни на один из тех, в которых ему приходилось участвовать, и сравнил его со Второй мировой и отметил, что зачастую у него не было даже возможности поучаствовать в боях с противником.

«Ты просто сидишь в дыре и тебя обстреливают», - рассказал наемник.

Пол также рассказал, что из-за плохой связи между подразделениями в боях за Северодонецк три украинских подразделения обстреляли друг друга.

«Грузинский легион расстреливал Международный легион, который стрелял в ВСУ, который затем стрелял в грузин», - рассказал Пол.

Ранее иностранные наемники назвали ситуацию на Украине «адом на Земле».

Откровения попавших в плен иностранных наемников здесь в эксклюзивном материале KP.RU.