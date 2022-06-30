Американские наемники прозрели: Украинцы нас бросили в бою, а русские отнеслись по-человечески

Энди Хьюн оказался бывшим военным армии США, морской пехотинец. По его словам, занимался логистикой и складскими работами на американской военной базе в Японии Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- … Если бы знал раньше, что на самом деле здесь происходит, я бы сюда никогда не приехал, - с плохо скрываемой тоской говорит американский наемник Александр Дрюке.

- Я тоже поверил всему, что пишут у нас про Украину, и теперь жалею, - вторит ему бывший морпех США Энди Хьюн.

В начале июня оба эти «солдата удачи», прибыли на Украину убивать русских. То есть - «защищать демократию». И попали в плен. Лица их печальны и есть отчего: по законам ДНР, им грозит смертная казнь.

ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА

Пленные редко выглядят браво и эти американцы - не исключение. Сидят уныло на жестких табуретках и всем своим видом, жестами, интонациями пытаются нам помочь разобраться в произошедшем, демонстрируя «деятельное раскаяние». Похоже, для себя они уже уяснили, что совершили, возможно, самую главную ошибку в жизни. Не исключено, что это ошибка - последняя. Спрашиваем пленных:

- Вы знаете, что ваших «коллег»-наемников уже приговорили к смертной казни?

- Знаю. Да. Это и моя судьба, - печально говорит Александр.

- Как ты выбрал эту судьбу? Почему?

Он смотрит в стену над нашими головами и объясняет:

- В марте, в американских СМИ было очень много информации о страданиях мирных жителей Украины, эвакуациях… Я честно хотел им помочь. Воевать не было моей основной целью. Хотел помочь украинцам и сам разобраться в происходящем, увидеть своими глазами.

Александр не просто говорит, а практически жалуется, описывая свои земные мытарства Фото: Дмитрий СТЕШИН

Его собрат по несчастью рассказывает тоже самое: мол, везде писали и рассказывали, что «русские пришли убивать украинцев на их же земле». И уточняет, что только на Украине понял, «какой это глубокий конфликт, который должны разрешить только сами русские и украинцы».

Оба наемника рассказывают: еще до того, как они начали воевать, повсюду столкнулись с хаосом, наплевательским отношением к иностранным добровольцам, некомпетентностью и прочим добром. Оба американца заехали на Украину через Польшу. Александр не просто говорит, а практически жалуется, описывая свои земные мытарства:

- Я приехал на Украину 15 апреля, чтобы присоединиться к «Украинскому иностранному легиону». Сначала я приехал во Львов, там в Яворове записался в легион. Я стал выбирать себе подразделение и долго его искал. Ездил в Ровно, потом в Житомир, в Одессу, Николаев, Киев…и, наконец, в Харьков.

«ОБЕЩАЛИ 3 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ»

- А что искали, что было нужно?

- Мне нужен был уровень подготовки подразделения. Обязательно, чтобы были тренировки и занятия для повышения уровня…

Перебиваем пленного:

- Как вас снабжали формой, амуницией?

- Я взял свою форму, американской армии, в которой служил в Ираке. Шлем у меня тоже был свой. Мне выдали только оружие.

- Служили в Ираке?

- В двух кампаниях. В первой – как сержант химического подразделения. Во второй – как командир отделения, тоже занимался обеспечением военной техники, проверкой оборудования, но основное занятие – вооруженное сопровождение колонн и грузов. Служил на базе под Багдадом.

Энди Хьюн тоже оказался бывшим военным армии США, морской пехотинец. По его словам, занимался логистикой и складскими работами на американской военной базе в Японии, на Окинаве. История Энди напоминает фронтовой анекдот, про сдавшийся в плен в Мариуполе целый батальон поваров…

Еще двух «солдат удачи» беспокоило, что куда бы они ни сунулись, им везде отказывали в контракте. Повезло лишь спустя месяц. Их знакомый, из таких же любителей «позащищать демократию» в чужих странах, сообщил: в Киеве можно подписать желаемый договор. С министерством обороны Украины. При этом объяснили, что это разведывательное подразделение, которое контролируется СБУ. Группа дислоцировалась под Харьковым и носила необычное название «Багет».

- Потому что там было много французов, тоже из бывших военных, - поясняет Энди Хьюн. - Люди, которые служили в этом подразделении, говорили, что в месяц получают 3 тысячи долларов. Но мы ничего не получили, не успели…

История Энди напоминает фронтовой анекдот, про сдавшийся в плен в Мариуполе целый батальон поваров Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПОГИБАТЬ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ НЕ ЗАХОТЕЛИ

Война для двух американцев под Харьковом оказалась такой же нелепой, как и название их подразделения - «Багет». Единственный бой с российской армией закончился пленом и по большому счету, нашим собеседникам крупно повезло в тот момент. Судя по эмоциональному рассказу Энди и Александра, в тот день в лесу под Харьковом царил настоящий бардак и хаос. Их расчет постоянно перебрасывали с места на место. Управление войсками было потеряно.

Наемники увидели небольшое соединение нашей бронетехники, выстрелили (да-да, на самом деле они служили никакими не кладовщиками и поварами, а гранатометчиками), не попали. Броня развернулась и вслед за пехотой, поддерживая ее «огоньком», пошла в атаку. И тут незадачливых американцев ждал настоящий сюрприз – их оставили прикрывать паническое бегство боевых товарищей.

- Я думал, это будет разведывательная миссия, - вспоминает Энди Хьюн. - Но планы постоянно менялись и она стала боевой. Последняя наша задача — прикрытие отступающих украинских войск. А они нас просто бросили.

Но, смертью храбрых погибать американцы не захотели, «солдаты удачи» не для того приезжают на чужие войны. «Смертники» оставили свою позицию. Александр, более сдержан и спокоен, рассказывая о финале своей военной карьеры:

- Мы убежали в лес, слышали стрельбу. Был либо бой, либо лес зачищали, не могу сказать точно. По нам тоже вели огонь. Мы спрятались в яме и пролежали там несколько часов. Когда прибежали к машинам, двух членов нашей команды не было, одну машину забрали отступающие украинцы, остальные машины были повреждены. Мы заблудились в лесу, у нас не было ни карты, ни навигатора. Мы вышли к какой-то деревне, а там уже стоял российский блокпост. Мы подняли руки и сложили оружие.

Александр, более сдержан и спокоен, рассказывая о финале своей военной карьеры Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Как к вам отнеслись солдаты?

- По-человечески, - говорит экс-морпех Хьюн.

- Нормально отнеслись, даже тепло, - добавляет его «коллега» Дрюке. - Расспрашивали, покормили. Если я вернусь домой, я сохраню дружеское отношение к России.

И вот это «если» заставляет обоих вновь задуматься о своей пока туманной судьбе. После чего они возвращаются к началу нашего разговора:

- Американские СМИ в этом конфликте — лишь с одной стороны. Можете называть нас жертвой западной пропаганды, так оно и есть. Если бы мы знали, как на самом деле здесь обстоят дела, никогда бы не приехали...

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