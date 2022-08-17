Журналист The Sun Тахир назвал презентацию концепт-проекта подлодки «Арктур» предупреждением Западу

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир назвал презентацию концепт-проекта российской атомной подлодки «Арктур» предупреждением Западу.

Также в статье говорится, что дизайн будущей подлодки является «радикальным». Кроме того, автор считает, что некоторые элементы подлодки выполнены в стиле «злодеев из фильмов про Джеймса Бонда».

Ранее Мэтью Дули в статье для издания Daily Express заявил, что президент России Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением» западным странам, указав на то, что страна предоставит оружие своим союзникам.

Главный военно-технический форум Армия проходит с 15 по 21 августа 2022 года. Мероприятие стало уже 8-м по счету.

В ходе международного форума пройдут тематические экспозиции, научно-деловая программа, демонстрация военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах, а также культурные мероприятия. Свою продукцию в рамках форума представят крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ожидается представление новых современных видов вооружений, который уже в ближайшем будущем будут поставлены в армию РФ в рамках гособоронзаказа.