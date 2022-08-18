Российская певица Монеточка родила дочь за границей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Елизавта Гырыдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, родила девочку. По предварительной информации, ребенок появился на свет в Литве. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

17 августа Монеточка сообщила в своем Telegram-канале, что отправилась в роддом, сопроводив пост своим фото с животом.

Накануне Монеточка заявила, что 16 августа ее могут положить в больницу для стимулирования родов. До этого она опробовала несколько советов от подписчиков. Среди них были бег по лестнице и употребление фаст-фуда.

Ранее сайт KP.RU писал, что этим летом пополнение случилось сразу в нескольких семьях звезд. В конце этой недели модельер Валентин Юдашкин третий раз стад дедом, а блогер и телеведущая Регина Тодоренко родила второго сына. Эти и другие наследники звезд появились на свет этим летом за границей. Рассказываем сколько стоит родить за границей как звезда.