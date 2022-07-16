Бэби-бум у звезд: сколько потратили на роды за границей Тодоренко, Юдашкина и Шарапова

Единственная дочь модельера Валентина Юдашкина, его правая рука на работе — Галина родила третьего ребенка в Гонконге Фото: СОЦСЕТИ

Этим летом пополнение случилось сразу в нескольких семьях звезд. В конце этой недели модельер Валентин Юдашкин третий раз стад дедом, а блогер и телеведущая Регина Тодоренко родила второго сына. Эти и другие наследники звезд появились на свет этим летом за границей. Рассказываем сколько стоит родить за границей как звезда.

Юдашкины — Максаковы

Художник-модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной живет в загородном доме в Подмосковье. А его единственная дочь 31-летняя Галина Юдашкина три года назад с мужем и двумя сыновьями перебралась в Гонконг. Наследница кутюрье решилась на переезд из-за работы мужа Петра Максакова в Китае. Удаленно Галина помогает отцу управлять делами в Доме мод Валентина Юдашкина, контролирует производство одежды на заводе в Гуанчжоу. У Юдашкиной два сына: 6-летний Анатолия и 4-летний Аркадий. Дедушка хвастался, что когда внуки жили в Москве – они рисовали вместе со старшим.

алина Юдашкина незадолго до родов дочери с мужем Петром Максаковым и двумя сыновьями в Гонконге Фото: СОЦСЕТИ

В Гонконге Галина родила на этой неделе дочь, назвали девочку Агата – Ариелла. Юдашкина погружена в хлопоты: «Мы безумно счастливы!» До пандемии Валентин и Марина Юдашкина часто навещали внуков в Китае, но из-за ковида поездки временно невозможны. В Гонконге опять карантин. Поэтому пока бабушка и дедушка видят внучку только по видеосвязи.

Так как Юдашкина живет в Гонконге, то в ее медицинскую страховку наверняка включено и ведение родов в отличной частной клинике. Кстати, здесь нет таких праздничных выписок из роддомов как в нашей стране – никаких шариков, цветов и лимузинов.

Стоимость родов: Бесплатно в частной клинике – так как все включено в пакет купленной заранее медстраховки. Если ее нет, то около 600 тысяч рублей. Можно рожать в государственной клинике – около 5 тысяч рублей.

Тодоренко – Топаловы

32-летняя Регина Тодоренко родила второго сына, мальчика назвали Мирослав. Последние месяцы Тодоренко с мужем бизнесменом, музыкантом Владом Топаловым и старшим сыном 3-летним Михаилом находились за границей. Так как сами супруги не афишировали, где родится их второй сын – в соцсетях и СМИ было два предположения: Бали и США (Майами). Однако рожала Тодоренко в Канаде. Фото прогулки с сыном, которыми делится Топалов в соцсетях сделаны в Канаде: на одном из них видна достопримечательность – научный центр Telus World of Science в Эдмонтоне.

Регина Тодоренко и Влад Топалов назвали сына Мирославом Фото: СОЦСЕТИ

Регина Тодоренко заранее подготовилась к гипнородам. Гипнороды - это дыхательные техники и техники самогипноза, которые используются для того, чтобы облегчить боль во время родов. Второй сын у Регины богатырь – более 4 кг. Тодоренко счастлива рядом с мужем и сыновьями: «На младший сыночек, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас». Регина уже читает книги, как избежать ревности старшего ребенка к младшему пока муж гуляет с коляской.

Ребенок, рожденный в Канаде, автоматически получает гражданство этой страны. В Канаде работают агентства, которые организуют комфортное пребывание рожениц и их семей в стране – помогают получить визы, заранее арендуют жилье, авто, заключают договор с клиникой, ведут юридическое сопровождение и оформление всех документов – свидетельства о рождении и паспорта нового гражданина Канады. Для граждан страны роды бесплатные, а вот туристам нужно платить. Выписка проходит через сутки после родов.

Влад Топалов на прогулке в Канаде с сыновьями Фото: СОЦСЕТИ

Стоимость родов: Естественные роды в отдельной палате в клинике – от $5 тысяч (289 тысяч рублей); услуги агентства по организации «родов в Канаде под ключ» (от получения виз до родов и получения документов) - от $18 тысяч (1 млн. руб).

Шарапова – Гилкс

У теннисистки Марии Шараповой и бизнесмена-миллионера Александра Гилкса сын Теодор родился в начале июля. Мама Маша счастлива: «Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья». Новоиспеченный отец Алекс уже шутит: «Тео, надеюсь тебе достанется координация матери, а не мышечная амнезия как у твоего отца. Мы тебя любим!»

Рожала Мария Шарапова, как и положено богатым женщинам, в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса, где давно живет спортсменка, а сейчас обосновалась молодая семья.

Мария Шарапова с мужем Александром и сыном Теодором Фото: СОЦСЕТИ

Тоже в США, но в Майами родила российская легкоатлетка, призер чемпионата мира Дарья Клишина. Дарья более восьми лет живет в США, у нее родился сын.

Стоимость родов: Роды в вип-палате – $10 тысяч (578 тысяч рублей).

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