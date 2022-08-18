МИД России не оставит без должной реакции решение Финляндии по визам для россиян

В МИД России заявили, что на решение правительства Финляндии по визам для россиян будет дан соответствующий ответ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия даст должный ответ на решение Финляндии по визам для граждан РФ. Об этом заявил в четверг 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев во время брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

Нечаев назвал этот шаг финских властей русофобским и указал на политически мотивированную дискриминацию россиян по признаку национального происхождения.

«Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС», - сказал замдиректора департамента, уточнив что эта русофобская кампания инициировала странами Прибалтики.

«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», - резюмировал Нечаев.

Напомним, ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам.

16 август, в финском внешнеполитическом ведомстве объявили об уменьшении количества выдаваемых российским гражданам туристических виз, отметив, что приоритет будут отдавать российским заявителям, которые намерены посетить страну по семейным обстоятельствам, а также по учебе или работе.

Также сообщалось, что Финляндия в два раза сократит число выдаваемых россиянам шенгенских виз с сентября 2022 года.