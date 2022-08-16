Финляндия будет выдавать меньше туристических виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия уменьшит количество выдаваемых российским гражданам туристических виз, а приоритет отдаст заявителям, которые желают посетить страну по семейным обстоятельствам, а также учебе или работе. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», - сказал глава финского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Yle.

Хаависто уточнил, что Хельсинки намерены сократить число выдаваемых российским туристам виз в пять-десять раз от нынешнего уровня.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в европейские страны по выданным финскими представительствами шенгенским визам.